Возлюбленная покойного Бориса Немцова занялась бизнесом в Киеве



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Анна Дурицкая

Девушка открыла шоу-рум

Последняя любовь российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая открыла свой шоу-рум в Киеве. Модель только начала свое дело и сама же выступила в качестве модели.

Анна пока не указывает ценовую категорию одежды. Она решила сделать ставку на платья и юбки, которые предпочитает сама. Находится шоу-рум в центре Киева.

Напомним, что Борис Немцов был убит в центре Москвы три года назад, 27 февраля 2015 года. Рядом с ним была модель из Украины Анна Дурицкая, пара шла из ресторана в здании ГУМа. После трагедии девушка вела непубличную жизнь и получила диплом психолога. Анна решилась вернуться к модельной карьере и подав заявку на конкурс красоты.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине