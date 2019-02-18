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    Жизнь

    Возлюбленная покойного Бориса Немцова занялась бизнесом в Киеве

    • Розсилка
    Анна Дурицкая - Возлюбленная покойного Бориса Немцова занялась бизнесом в Киеве
    Анна Дурицкая

    Девушка открыла шоу-рум

    Последняя любовь российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая открыла свой шоу-рум в Киеве. Модель только начала свое дело и сама же выступила в качестве модели.

    Анна пока не указывает ценовую категорию одежды. Она решила сделать ставку на платья и юбки, которые предпочитает сама. Находится шоу-рум в центре Киева.

    Напомним, что Борис Немцов был убит в центре Москвы три года назад, 27 февраля 2015 года. Рядом с ним была модель из Украины Анна Дурицкая, пара шла из ресторана в здании ГУМа. После трагедии девушка вела непубличную жизнь и получила диплом психолога. Анна решилась вернуться к модельной карьере и подав заявку на конкурс красоты.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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