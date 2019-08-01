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    Жизнь

    Вся в мать: Екатерина Кухар похвасталась хореографическими талантами дочки

    • Розсилка
    Екатерина Кухар - Вся в мать: Екатерина Кухар похвасталась хореографическими талантами дочки
    Екатерина Кухар

    Прима-балерина и судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар крайне редко показывает фотографии своей дочери Насти

    Но в последнее время звезда балует поклонников личными кадрами. В частности, вчера Кухар опубликовала забавное видео с семейного шоппинга, на котором маленькая Настя не пускает ее в бутик.

    Вскоре Екатерина показала подписчикам и другое фото дочери. На нем девочка демонстрирует отличную растяжку балерины – не хуже, чем у ее звездной мамы. 


    Фото: @ekaterinakukhar_official

    Фото: @ekaterinakukhar_official

    «Мать - садистка», - шутя написала балерина.

    Действительно ли Настя пойдет по стопам мамы – неизвестно. Нов недавнем интервью Екатерина Кухар отметила, что у ее дочери прекрасные данные. «Настя «очень мягкая и танцевальная» от природы», - сказала Кухар.

    Джерело: 1+1

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