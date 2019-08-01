Вся в мать: Екатерина Кухар похвасталась хореографическими талантами дочки



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Екатерина Кухар

Прима-балерина и судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар крайне редко показывает фотографии своей дочери Насти

Но в последнее время звезда балует поклонников личными кадрами. В частности, вчера Кухар опубликовала забавное видео с семейного шоппинга, на котором маленькая Настя не пускает ее в бутик.

Вскоре Екатерина показала подписчикам и другое фото дочери. На нем девочка демонстрирует отличную растяжку балерины – не хуже, чем у ее звездной мамы.





Фото: @ekaterinakukhar_official

«Мать - садистка», - шутя написала балерина.

Действительно ли Настя пойдет по стопам мамы – неизвестно. Нов недавнем интервью Екатерина Кухар отметила, что у ее дочери прекрасные данные. «Настя «очень мягкая и танцевальная» от природы», - сказала Кухар.

Джерело: 1+1