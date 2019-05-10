Выпускница первого сезона «Топ-модель по-украински» беременна



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Настя Гладченко

Настя Гладченко, бывшая девушка Сережи Стоуна, поделилась в сети снимком, на котором отчетливо видно, что скоро у модели появится малыш

Экс-участница проекта«Топ-модель по-украински» Настя Гладченко откинула все суеверия и опубликовала несколько снимков с пузиком. Кроме этого, Анастасия не стала скрывать пол будущего ребенка.

«Берегите мамы дочек, у меня растет сыночек!», - так подписала снимок участница модного проекта Нового канала.

Мы совсем недавно удивлялись, почему же Настю не видно было на подиуме Ukrainian Fashion Week, и вот - всё стало на свои места. Судя по размеру пузика, в феврале во время Недели моды Гладченко уже была на приличном сроке, так что - не до показов!

Что ж, поздравляем будущую маму и с нетерпением ждем появления на свет малыша. Надеемся, ему достануться такие же голубые глаза, как у Насти)