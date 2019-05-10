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    Жизнь

    Выпускница первого сезона «Топ-модель по-украински» беременна

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    Настя Гладченко - Выпускница первого сезона «Топ-модель по-украински» беременна
    Настя Гладченко

    Настя Гладченко, бывшая девушка Сережи Стоуна, поделилась в сети снимком, на котором отчетливо видно, что скоро у модели появится малыш

    Экс-участница проекта«Топ-модель по-украински» Настя Гладченко откинула все суеверия и опубликовала несколько снимков с пузиком. Кроме этого, Анастасия не стала скрывать пол будущего ребенка.

    «Берегите мамы дочек, у меня растет сыночек!», - так подписала снимок участница модного проекта Нового канала.

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    Выпускница первого сезона «Топ-модель по-украински» беременна
    Выпускница первого сезона «Топ-модель по-украински» беременна
    Выпускница первого сезона «Топ-модель по-украински» беременна

    Мы совсем недавно удивлялись, почему же Настю не видно было на подиуме Ukrainian Fashion Week, и вот - всё стало на свои места. Судя по размеру пузика, в феврале во время Недели моды Гладченко уже была на приличном сроке, так что - не до показов!

    Что ж, поздравляем будущую маму и с нетерпением ждем появления на свет малыша. Надеемся, ему достануться такие же голубые глаза, как у Насти)

     

     

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