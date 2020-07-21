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    Жизнь

    Выращенный из подсолнухов и конопли портрет Бетховена появился на поле в Германии

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    Выращенный из подсолнухов и конопли портрет Бетховена появился на поле в Германии

    Кадры, опубликованные изданием, были сняты с помощью квадрокоптера

    Гигантский потрет великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена появился на поле подсолнухов в Германии.

    Он был создан семьей баварских фермеров из города Уттинг-ам-Аммерзе.

    Как сообщает br.de, Коринн и Ули Эрнст уже более 20 лет делают лабиринты на своих угодьях, а к 250-летию со дня рождения Бетховена они решили увековечить память о нем, создав его портрет на поле, где растут подсолнухи, конопля и кукуруза.

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    Поскольку размер портрета, выполненного в форме лабиринта, очень большой, увидеть его полностью можно только с высоты птичьего полета. Кадры, опубликованные изданием, были сняты с помощью квадрокоптера.

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