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    Жизнь

    Британский дизайнер создал шкаф, который легким движением рук превращается в гроб (фото)

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    Британский дизайнер создал шкаф, который легким движением рук превращается в гроб (фото)

    Все чертежы по сбору шкафа Уоррен выложил в сеть для общего доступа

    Британский дизайнер Уильям Уоррен придумал книжный шкаф-трансформер, из полок которого собирается гроб. Такой конструктор он назвал «Полки для жизни».

    Уильям Уоррен гордится своим изобретением и считает его очень практичным решением. Об этом пишет Bored Panda.

    «Дерево будет менять свой цвет, на поверхности появятся отметины, и с годами эта мебель станет частью вас, – рассказывает Уоррен. – После смерти полки можно разобрать и собрать заново как гроб».

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    на весь екран згорнути
    Британский дизайнер создал шкаф, который легким движением рук превращается в гроб (фото)
    Британский дизайнер создал шкаф, который легким движением рук превращается в гроб (фото)
    Британский дизайнер создал шкаф, который легким движением рук превращается в гроб (фото)
    Британский дизайнер создал шкаф, который легким движением рук превращается в гроб (фото)
    Британский дизайнер создал шкаф, который легким движением рук превращается в гроб (фото)

    К слову, к этой эко-конструкции прилагается табличка, на которой можно будет отобразить даты рождения и смерти, когда это потребуется.

    Все чертежы по сбору шкафа Уоррен выложил в сеть для общего доступа.

    По словам дизайнера, он уже предлагал свою концепцию японской компании, но представители фирмы не вдохновились идеей напоминания о смерти в гостиной комнате. В то время, как сам автор концепции не видит в своем изобретении ничего плохого, ведь человек, по определению, смертен.

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