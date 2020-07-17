Британский дизайнер создал шкаф, который легким движением рук превращается в гроб (фото)



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Все чертежы по сбору шкафа Уоррен выложил в сеть для общего доступа

Британский дизайнер Уильям Уоррен придумал книжный шкаф-трансформер, из полок которого собирается гроб. Такой конструктор он назвал «Полки для жизни».

Уильям Уоррен гордится своим изобретением и считает его очень практичным решением. Об этом пишет Bored Panda.

«Дерево будет менять свой цвет, на поверхности появятся отметины, и с годами эта мебель станет частью вас, – рассказывает Уоррен. – После смерти полки можно разобрать и собрать заново как гроб».

К слову, к этой эко-конструкции прилагается табличка, на которой можно будет отобразить даты рождения и смерти, когда это потребуется.

Все чертежы по сбору шкафа Уоррен выложил в сеть для общего доступа.

По словам дизайнера, он уже предлагал свою концепцию японской компании, но представители фирмы не вдохновились идеей напоминания о смерти в гостиной комнате. В то время, как сам автор концепции не видит в своем изобретении ничего плохого, ведь человек, по определению, смертен.