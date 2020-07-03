Гарри Поттер появился в комиксе Marvel. Фанаты в шоке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Marvel

Несмотря на интересный кроссовер, в экранизации комикса герои поттерианы вряд ли появятся

В новом комиксе «Экскалибур» от Marvel заметили персонажей, поразительно похожих на главных героев саги «Гарри Поттер».

На одной из страниц суперзлодей по имени Джаггернаут бежит по узкому переулку в Лондоне и чуть не сбивает с ног троих подростков: у одного из них рыжие волосы, у другого — круглые очки, а у девочки — вьющиеся каштановые волосы.

Фото: Marvel

То, что это камео, а не совпадение, доказывает тот факт, что кто-то из героев произносит в этот момент имя Гарри.

Затем Рон спрашивает: «Что это было?» На что Гарри отвечает: «Не знаю, но я рад, что мы ему не нужны».