Вышел трейлер украинского фильма, который покажут в Европе и Америке



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Главные роли в фильме исполнили Иванна Сахно и Алекс Хафнер

В сети появился первый трейлер фильма «Let it snow» режиссера Стаса Капралова. Не так давно ленту приобрел крупнейший в мире дистрибьютор Lionsgate - об этом писали Hollywood Reporter и ScreenDaily.

Сюжет «Let it snow» рассказывает о смертельном преследовании среди холода и зимних гор: за сноубордисткой и любительницей фрирайда начинает гнаться черный снегоход с таинственным водителем. Незнакомец не просто хочет уничтожить героиню, он, как злой драматург, превращает гонки в настоящее кровавое зрелище.

Главные роли в фильме исполнили Иванна Сахно ( «Шпион, который меня бросил», «Тихоокеанский рубеж: Восстание»), Алекс Хафнер «Погружение», «Советник») и Тинатин Далакишвили ( «Звезда», «Любовь с акцентом», «Эбигейл »). Продюсером фильма выступил Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment).