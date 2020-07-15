Персонаж из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой



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Героиня Велма Динкли из серии мультипликационных сериалов «Скуби-Ду»

Сценарист Джеймс Ганн заявил, что тоже пытался сделать Велму лесбиянкой, однако в итоге киностудия оставила в мультфильме лишь намеки на ее ориентацию

Героиня Велма Динкли из серии мультипликационных сериалов и полнометражных мультфильмов «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Об этом сообщает BuzzFeed.

Режиссер и сценарист Тони Червоне подтвердил гомосексуальность персонажа. «Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости», — говорится в обращении кинематографиста.

Червоне пояснил, что хоть у Велмы и был роман с главным героем Шэгги, все равно было очевидно, что эти отношения ей не подходят. По словам сценариста, у героини была связь с девушкой Марси Флич.

Сценарист Джеймс Ганн заявил, что тоже пытался сделать Велму лесбиянкой, однако в итоге киностудия оставила в мультфильме лишь намеки на ее ориентацию. Впоследствии у героини и вовсе появился бойфренд.