Опухшая и с лишним весом. Латифа из «Клона» резко постарела



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поклонники обратили внимание на то, что актриса Летисия Сабателла очень изменилась instagram.com/leticia_sabatella/

На новых снимках артистка выглядит уставшей и неухоженной

48-летняя Летисия Сабателла считается одной из самых популярных бразильских актрис. Свой творческий путь она начала еще в 1991 году, но по-настоящему прославилась лишь в 2001-м после выхода сериала «Клон». В знаменитой мыльной опере артистка сыграла Латифу, сестру главной героини — Жади.

Правда, на нынешних снимках узнать в Летисии ту самую Латифу, которая так задорно исполняла восточные танцы, довольно сложно. В последнее время звезда выглядит уставшей и постаревшей. Так, ее новая публикация в Instagram вызвала крайне неоднозначную реакцию среди поклонников. Многие из них отметили, что Сабателла изменилась не в лучшую сторону.

«Мне кажется, вы поправились, но, может, это просто снимок неудачный»; «Как жаль, такая красивая женщина была»; «Я всегда вас обожала. Все мы меняемся и имеем на это полное право», — делились мнениями подписчики звезды.

Многие фанаты предполагали, что перемены, произошедшие во внешности артистки, связаны с болезненным разводом. Дело в том, что в 2019 году Летисия рассталась со вторым супругом Фернанду Алвисом Пинту, с котором прожила шесть лет. Зарубежные СМИ писали, что влюбленные не смогли расстаться с миром, но сама Сабателла опровергала домыслы. Более того, и после расставания с Фернанду она продолжила работать с ним над постановками. Недавно экс-супруги даже пообщались в прямом эфире в Instagram.

С недавних пор Сабателла встречается с бойфрендом по имени Даниэль. Иногда она публикует совместные фотографии с избранником, но предпочитает не раскрывать подробности этих отношений. Напомним, что у артистки есть дочь Клара от первого брака с актером Анжелу Антонио.