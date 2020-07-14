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    Жизнь

    Выступавшая в оккупированному Крыму российская певица собирается с концертами в Украину

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    <p>Певица Zivert, которая выступала в оккупированному Крыму, собирается дать концерты в Одессе и Киеве</p> <div></div> - Выступавшая в оккупированному Крыму российская певица собирается с концертами в Украину

    Певица Zivert, которая выступала в оккупированному Крыму, собирается дать концерты в Одессе и Киеве

    О выступлениях артистки в Крыму сообщали российские СМИ

    Российская певица Zivert, ранее выступавшая в аннексированному Крыму, планирует дать два концерта в Украине - в Одессе (24 июля) и в Киеве (4 августа).

    Об этом сообщает Крим.Реалии.

    Билеты на концерт в Одессе продаются на сайте concert.ua. Их стоимость - от 1000 гривен.

    В Киеве концерт собираются провести в Osocor Residence, на официальном сайте которого также продаются билеты. Цена билета на концерт - 2200 гривен.

    Отвечая на вопрос о том, не запретят ли российской певице въезд в Украину, потому что она выступала на аннексированному Крыму, организаторы Osocor Residence заявили, что она уже приезжала выступать в прошлом году.

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    О выступлениях Zivert в Крыму сообщали российские СМИ. Также афиши ее концерта сохранились на странице отеля Yalta Intourist.

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    российская певица певица Въезд в Украину
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