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    Жизнь

    Выиграть $100 тысяч. В США запустят реалити-шоу по игре Sims

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    <p>В шоу будет четыре серии</p> <div></div> - Выиграть $100 тысяч. В США запустят реалити-шоу по игре Sims

    В шоу будет четыре серии

    Участники будут создавать захватывающие истории

    Electronic Arts анонсировала реалити-шоу на основе игры The Sims под названием The Sims Spark’d. Об этом сообщает The Verge.

    В нем примут участие 12 человек, которые будут создавать в игре The Sims персонажей и развивать их истории, строить дома и выполнять задания. Победитель получит приз в размере $100 тысяч.

    «Для The Sims всегда было очень важно сообщество и то, как наши игроки общаются друг с другом, чтобы праздновать, сотрудничать, показывать то, что у них получилось, или же делиться своими историями», — рассказала генеральный директор франшизы The Sims Линдси Пирсон.

    По ее словам, реалити-шоу на основе игры представляет собой ее эволюцию.

    Оценивать успехи участников виртуального шоу будут три члена жюри: певица Тейлор Паркс, блогер Келси Импиччич и разработчик The Sims Дэйв Миотке.

    Первый эпизод реалити-шоу выйдет 17 июля. Премьера состоится на американском канале TBS, а позже появится на YouTube-канале BuzzFeed Multiplayer. Всего в шоу будет четыре эпизода.

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    певица США новости шоу-бизнес
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