Выиграть $100 тысяч. В США запустят реалити-шоу по игре Sims



В шоу будет четыре серии

Участники будут создавать захватывающие истории

Electronic Arts анонсировала реалити-шоу на основе игры The Sims под названием The Sims Spark’d. Об этом сообщает The Verge.

В нем примут участие 12 человек, которые будут создавать в игре The Sims персонажей и развивать их истории, строить дома и выполнять задания. Победитель получит приз в размере $100 тысяч.

«Для The Sims всегда было очень важно сообщество и то, как наши игроки общаются друг с другом, чтобы праздновать, сотрудничать, показывать то, что у них получилось, или же делиться своими историями», — рассказала генеральный директор франшизы The Sims Линдси Пирсон.

По ее словам, реалити-шоу на основе игры представляет собой ее эволюцию.

Оценивать успехи участников виртуального шоу будут три члена жюри: певица Тейлор Паркс, блогер Келси Импиччич и разработчик The Sims Дэйв Миотке.

Первый эпизод реалити-шоу выйдет 17 июля. Премьера состоится на американском канале TBS, а позже появится на YouTube-канале BuzzFeed Multiplayer. Всего в шоу будет четыре эпизода.