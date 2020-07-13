Яценюк рассказал трогательную историю о борьбе за жизнь своего отца (Фото)



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Это одна из последних фотографий вместе с папой. Сделана за полтора месяца до смерти. Каждый день мы были вместе. До последнего его дня Фото Facebook Арсения Яценюка

Вчера Петру Яценюку, ученому, заслуженному работнику образования Украины, отцу Арсения Яценюка, должно было исполниться 79 лет

Экс-премьер Арсений Яценюк в день святых Петра и Павла рассказал о своем отце Петре Яценюке, которого уже нет в живых. Политик поделился семейной истории тяжелой борьбы с онкологическими заболеваниями, перенес Яценюк-старший.

«Сегодня, в день Петра и Павла, мы всей семьей вместе с папой должны праздновать его 79-й день рождения. Не оправдалось. Первый его день рождения без него.

В прошлом году он покинул этот мир и ушел в другой, лучший мир.

Он - человек большого сердца, глубокой души, высокой порядочности ума и достоинства. Мой самый высокий титул - сын Петра Яценюка!

В этот день я хочу рассказать кое-что из его жизни. Точнее борьбы за жизнь. Студенты и друзья, которые его обожали и уважали, не все об этом знают. Этот рассказ для тех, кто теряет надежду в себя.

Этот рассказ для того, чтобы исповедовать жизненное кредо - никогда не сдавайся! Этот рассказ о моем большом и сильном отце.

Мария и Петр Яценюк с дочкой Алиной и сыном Арсением

У папы было онкологическое заболевание. Три! Первое - меланома, случилася, когда я был на втором курсе юридического факультета. 1992 год. Друзья нашей семьи - врачи сказали, что папе осталось три месяца. Мама плакала. Я сказал - будем бороться. Папа сохранял спокойствие. Хирург в Черновцах, фамилию которого я помню уже 28 лет, - Поморцев, сделал топ-операцию. Вторая онкология - карцинома кишечника. 2000 год. Здесь уже давали не три, а шесть месяцев. Отец сказал - ничего страшного нет. Я нашел врачей, и он полетел на операцию. За полгода никто бы и не догадался, что он тяжело болел.

Третья онкология - рабдомиосаркома - оказалась сильнее. Два с половиной месяца мы провели вместе. Сражались за его жизнь. Иногда он ссорился со мной, что заставляю его есть, ходить, делать упражнения. Но даже это он делал очень по-доброму. Для медиков это был какой-то невероятный пример - как человек может преодолеть такие тяжелые заболевания. А для меня это было подтверждение того, каков мой отец - сильный, волевой, рассудительный. Победитель. Мне надо еще во многом брать с него пример.

Он прожил замечательную жизнь. 27 лет он прожил от первой и 19 лет - от второй онкологии », - написал Арсений Яценюк.