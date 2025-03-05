З озера в Італії неочікувано «виринув» затоплений стародавній маєток

Стародавній маєток «визирнув» з дна озера Фузаро в Італії

У глибинах італійської водойми Фусаро, розташованої неподалік Неаполя, було виявлено залишки старовинної римської резиденції, яка ще донедавна ховалася під водою. Про відкриття заявив мер населеного пункту Баколі – Джозі Джерардо Делла Рагіоне. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Archaeology News Online Magazine.

Джозі Джерардо Делла Рагіоне підтвердив важливість знахідки: «Там, на дні озера Фусаро, виявилися залишки стін і приміщень часів Римської імперії. Вони були під водою! В озері Фузаро були виявлені стіни та кімнати римської епохи. Ймовірно, вони були розкішним маєтком», – сказав він. Крім того, він припустив, що в будівлі були термальні ванни, характерні для елітних римських резиденцій.

Як заявляють науковці поява маєтку з дна озера – має цілком логічне пояснення. Цей процес пов'язаний із брадисейсмічним рухом – повільною зміною положення земної кори внаслідок переміщення магматичних мас або гідротермальних розчинів. У районі Флегрейських полів, вулканічному регіоні на захід від Неаполя, за останні роки відбулося підвищення рівня землі приблизно на 137 сантиметрів. Це призвело до змін в контурах берегової лінії, пошкодження причалів і, як з'ясувалося, появи на поверхні стародавніх будівель.

Як пише видання, флегрейські поля славляться своєю вулканічною динамікою. Відомий місцевий стратовулкан Везувій знищив місто Помпеї в 79 році до нашої ери, але римляни все одно використовували термальні джерела для відпочинку.

Палаци біля берегів озера були в пошані серед римської знаті завдяки теплим джерелам та м'якому клімату. Але землетруси призвели до їхнього затоплення. Зараз, через століття, одна з резиденцій знову опинилася на суші.

Вивчення цього відкриття буде доручено експертам управління археології, мистецтва та ландшафтного дизайну Неаполя. Вони припускають, що це могла бути вілла з термальними басейнами. Нова знахідка може стати значним археологічним об'єктом. Роботи з розкопок продовжуються, і вчені прагнуть з'ясувати, кому саме належав цей чудовий маєток.

Раніше археологи виявили руїни 2000-річного римського міста під офісним підвалом у Лондоні. Згідно з інформацією, під підвалом офісної будівлі на Грейсчерч-стріт у британській столиці археологи виявили залишки стародавньої римської базиліки.