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Італія вимагає усунути від участі в «Євробаченні» представника Естонії: у чому причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У треку переможця естонського відбору Томмі Кеша Espresso Macchiato зображені стереотипи про Італію
фото з відкритих джерел

Кеш співає ламаною італійською в суміші з англійською, а текст його пісні, як зауважують критики, «абсолютно позбавлений змісту»

Скандали на пісенному конкурсі «Євробачення» розпочинаються задовго до його старту: в Італії лунають заклики до Європейської мовної спілки не дозволити виступити цьогоріч у швейцарському Базелі представнику Естонії. Про це повідомляє The Guardian.

Так, низці політичних та громадських організацій не сподобалося, як у треку переможця естонського відбору Томмі Кеша Espresso Macchiato зображені стереотипи про Італію – нібито це «нація, яка складається лише з мафіозі, весь час п'є каву, курить та їсть одні спагетті». Таку демонстрацію стереотипів на Аппеннінах вважають образливою. 

Кеш співає ламаною італійською в суміші з англійською, а текст його пісні, як зауважують критики, «абсолютно позбавлений змісту». 

В Україні вибір виконавця від Естонії теж викликав подив та нерозуміння: репер публічно не засудив російську агресію, співпрацював з росіянами вже після початку великої війни, а також, за деякими даними, відвідував окупований Крим у 2021 році, незаконно перетнувши кордон України.   

Що відомо про артиста?

Справжнє ім'я Tommy Cash – Томас Таммеметс, він народився в Таллінні, а саме в бідному районі Коплі, де мешкає багато російськомовних. Мати Томаса наполовину українка, а от бабуся – громадянка Росії. 

Хлопець з дитинства надихався російською (цьому сприяло знання мови) та американською культурами. Він пригадує, що вдома по телебаченню постійно транслювалися музично-гумористичні програми «з різними Кіркоровими і Пугачовими».

Стиль Tommy Cash – це так званий russian trash: суміш килимів, спортивних костюмів Adidas та православних ікон. У творчості артиста відображається його ностальгія за дитинством у буремні 90-ті, а також прихильність до пострадянської естетики.

На хейт за звеличення пострадянського вайбу Томас реагує так: «Я відчуваю себе наполовину естонцем, наполовину росіянином, у мене дві рідні мови, тому чіплятися до мене за це – дурість. Але, за великим рахунком, моя публіка складається з нормальних людей, вони виросли в 90-ті й знають, що ми живемо разом із певних історичних причин».

Нагадаємо, що 69-й пісенний конкурс Євробачення-2025, що відбудеться у місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Як повідомлялося, Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025, який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі.

Як відомо, згідно з підрахунками голосів глядачів та  журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.  

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Теги: Євробачення конкурс Естонія Італія співак

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