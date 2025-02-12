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Популярний засіб для схуднення може викликати сліпоту – Daily Mai

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Препарат Ozempic опинився у центрі нового скандалу
фото: draliabadi.com

Дослідники стверджують: діюча речовина Ozempic нібито порушує кровотік до очей

Препарат Ozempic для лікування діабету багато хто у світі використовує, щоб схуднути. Але у нього виявився поганий побічний ефект: діюча речовина порушує кровотік до очей, що призводить до їх запалення і може спричинити повну втрату зору. Про це пише видання Daily Mail.

«Дослідники детально опублікували дев’ять нових звітів про пацієнтів у США, які осліпли після прийому семаглутиду або тирзепатиду, активних інгредієнтів преператів Ozempic і Mounjaro», – йдеться у статті. 

Згідно з інформацією, останнім часом у США дійсно спостерігається тривожна тенденція: люди, які приймають препарати для схуднення, все частіше звертаються за медичною допомогою через проблеми із зором. Проведені дослідження дозволили виявити потенційний зв'язок між використанням цих препаратів та виникненням офтальмологічних порушень. Зокрема, вчені виявили, що прийом таких препаратів, як Ozempic і Mounjaro може спричинити розвиток рідкісних очних захворювань, порушень зору і навіть його втрату.

Основні активні компоненти препаратів – семаглутид та тирзепатид – являють собою агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1). Ці речовини допомагають регулювати рівень цукру в крові та знижують апетит. Препарати на їх основі набули широкої популярності завдяки ефективності зниження ваги, проте зі зростанням їх використання почали з'являтися повідомлення про рідкісні, але серйозні побічні ефекти.

У дослідженні, опублікованому в JAMA Ophthalmology, представлено дев'ять випадків, у яких пацієнти віком від 37 до 77 років зіштовхнулися з проблемами із зором після початку прийому цих препаратів.

Експерти сказали, що хоча точна причина невідома, такі препарати, як Ozempic, які швидко знижують рівень цукру в крові, можуть пошкодити кровоносні судини в очах, що призводить до можливої втрати зору. 

Один із таких випадків стався з 50-річною жінкою, яка лише через день після першої ін'єкції семаглутиду втратила зір на лівому оці. Після припинення та повторного початку прийому препарату вона зазнала аналогічних ускладнень на правому оці. Інші пацієнти також повідомляли про появу тіней у полі зору та крововиливах у сітківку після початку терапії. Слід зазначити, що за кілька місяців після відмови від Ozempic у трьох осіб зір повністю відновився.

Виробники препаратів, компанії Novo Nordisk та Eli Lilly, спростували заяви про негативний вплив на зір та заявили, що безпека пацієнтів є їх пріоритетом і на даний момент немає доведеного причинно-наслідкового зв'язку між лікувальними засобами та описаними ускладненнями.

Раніше вже стало відомо про низку інших побічних дій препарату, через які пацієнти зараз судяться з компанією-виробником. Зокрема випадіння зубів та важкі шлунково-кишкові розлади.

Ozempic спочатку розроблявся для лікування діабету, проте його здатність знижувати апетит зробила його популярним засобом схуднення серед здорових людей. Багатьох знаменитостей та публічних особистостей, які різко скинули вагу, вже давно підозрюють у його використанні. Серед них опинилися Ілон Маск, Крістіна Агілера, Опра Вінфрі та багато інших.

На тлі напружених дискусій новий американський віцепрезидент Джей Ді Венс поділився у підкасті своїм досвідом, який вважає «природним аналогом» Ozempic. За його словами, для швидкого схуднення без будь-яких побічних ефектів досить просто вступити до Корпусу морської піхоти США.

Нагадаємо, у нещодавньому посту в TikTok 64-річний американський експерт Ден Бюттнер заявив, що кава – це напій довголіття, особливо, якщо пити його максимум опівдні.

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Теги: здоров'я медичні препарати Daily Mail втрати схуднення методи лікування вчені

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