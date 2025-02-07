Чому каву варто замінити на зелений чай: думка японських науковців

Дослідження показало, що люди, які п’ють зелений чай, мають менший ризик розвитку деменції, але він може запропонувати більше, ніж просто когнітивні переваги

Зелений чай може знизити ризик розвитку недоумства, стверджують вчені. Нещодавнє японське дослідження показало, що у людей похилого віку, які регулярно вживають цей напій, менше уражень у білій речовині мозку, пов'язаних з деменцією. Про це пише The Telegraph.

Хоча кава має протизапальні властивості, у довгостроковій перспективі вона не має такого ж позитивного ефекту, як зелений чай. «Хоча було доведено, що кава, яка містить 102-200 мг кофеїну на 230 мл (80 мг на 230 мл розчину), має протизапальну дію, у довгостроковій перспективі вона не має такого позитивного ефекту, як зелений чай, який містить меншу кількість 30-50 мг на чашку», – йдеться у статті.

Одним з його ключових компонентів є катехіни, особливо епігалокатихін галлат (EGCG), який нейтралізує вільні радикали і запобігає запаленню.

За даними дослідження, зелений чай може перешкоджати накопиченню амілоїду – речовини, пов'язаної з хворобою Альцгеймера. Він також здатний знижувати артеріальний тиск, що робить його корисним для мозку. Дієтолог Роб Хобсон рекомендує включати його до ранкового раціону, проте для відчутного ефекту необхідно випивати від трьох до восьми чашок на день.

Крім користі для мозку, зелений чай може запобігати серцево-судинним захворюванням. Огляд досліджень 2022 року підтвердив, що він знижує артеріальний тиск та рівень ліпідів у крові. Також є докази, що його регулярне вживання прискорює метаболізм, допомагаючи у боротьбі із зайвою вагою.

При цьому одним із факторів ризику серцево-судинних захворювань залишається високий рівень «поганого» холестерину. Основними його джерелами є продукти з високим вмістом насичених жирів та трансжирів, тому їхнє споживання слід обмежувати.

Наприклад, високий вміст насичених жирів у беконі сприяє зростанню рівня ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), так званого «поганого» холестерину.

Нагадаємо, чай – другий за популярністю напій у світі після води. Проте 80% продажів посідає чорний чай, хоча корисні властивості зеленого вище. Чай у поєднанні зі збалансованою дієтою може надати відмінний результат, прискорюючи схуднення та покращуючи загальне самопочуття.