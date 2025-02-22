У Харкові запрацювала диференційована система тривог: що це означає

Відтепер сигнали у Харкові чітко розділяються: окремо для міста та окремо для області

Торік у Харкові прозвучало 2113 сигналів повітряної тривоги, а саме – 156 днів життя під сиренами

У Харкові починаючи з 22 лютого 2025 року запрацювала нова система повітряних тривог. Тепер сигнал існує окремо для міста та області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

«Сьогодні в Харкові запрацювала нова, диференційована, система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали чітко розділяються: окремо для міста та окремо для області», – ідеться у повідомленні.

Терехов розповів, що Харків першим в Україні взявся за реалізацію подібного проекту, оскільки було розуміння, що чим точніше буде визначена загроза, тим ефективніше працюватиме економіка. Водночас, буде зменшуватися психоемоційне навантаження на людей.

Міський голова поінформував, що лише за минулий рік у Харкові прозвучало 2113 сигналів повітряної тривоги, а саме – 156 днів життя під сиренами. Проте з них лише 455 сигналів (62 доби) стосувалися міста.

Приклад того, як працює нова тривога фото: t.me/ihor_terekhov

«Ця система – крок до більшої стабільності в усіх сферах життєдіяльності. Бізнес, банки, держустанови та сфера послуг працюватимуть довше, без зайвих перерв. А головне: якщо лунає сигнал, усі знатимуть – небезпека реальна, і треба негайно прямувати в укриття», – написав Терехов.

Він додав, що впровадження диференційованої системи стало можливим завдяки спільній наполегливій роботі десятків фахівців, яка тривала багато місяців. Серед цих фахівців: інженери, військові ППО та РТВ, ДСНС, ІТ компанія Stfalcon та компанія Ajax Systems і представники інших служб.

Раніше у популярному серед українців застосунку «Повітряна тривога!» відбулося оновлення. Відтепер користувачі можуть додати свою геолокацію, щоб отримувати додаткові сигнали про загрози не лише в регіоні та місті, а і в конкретних районах.

Зазначимо, що раніше розробник застосунку «Повітряна тривога!» Степан Танасійчук анонсував це оновлення в інтерв'ю «Главкому». «Ми зараз випускаємо оновлену версію застосунку, де можна буде вказувати свою локацію. Наприклад, якщо ви в одному кінці Києва і саме тут небезпека, то сигнал оповіщення приходитиме до вас, реагуючи на ваше місце перебування. Місто велике і нібито ви дуже далеко до того краю міста, для якого небезпека підвищена, то оновлення застосунку розв'яже цю проблему», – обіцяв тоді Танасійчук.

На запитання, чи не будуть користувачі таким чином надавати застосунку особисту інформацію, розробник запевнив: «Ви не передаватимете інформацію прямо про свою точну локацію перебування. По суті, ви підписуєтеся на якийсь квадрат на карті. Ми з колегами цей момент також обговорювали. З переданої вами інформації ми взагалі не знаємо про вас нічого».