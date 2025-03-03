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Папі Римському стало гірше: понтифік перебуває на штучній вентиляції легень

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Папі Римському стало гірше: понтифік перебуває на штучній вентиляції легень
Скупчення слизу викликало бронхоспазми у Франциска
фото із відкритих джерел

Папа Римський пережив два напади гострої дихальної недостатності

Значне скупчення слизу викликало бронхоспазм і два напади гострої респіраторної недостатності у Папи Римського Франциска, який перебуває на лікуванні в клініці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vatican News.

«Папі Франциску провели дві бронхоскопії для позбавлення від рясних виділень. У другій половині дня йому відновили неінвазивну механічну вентиляцію легень», – зазначає пресслужба Ватикану

Повідомляється, що понтифік весь час залишався притомним, проте подальший прогноз медики не оголошують.

Раніше «Главком» повідомляв, що Папа Римський, який продовжує лікування після нещодавнього погіршення стану здоров’я, добре спав у ніч на 3 березня, і його клінічний стан «залишається стабільним». За даними Vatican News, напередодні понтифік закликав вірян молитися за мир у всьому світі так само, як вони моляться за нього.

Нагадаємо, у січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію. Папі Римському Франциску 88 років.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

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Теги: здоров'я Папа Римський Італія Ватикан хвороба

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