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    Жизнь

    Западные СМИ утверждают, что Джордж Клуни полгода не видел детей

    • Розсилка
    Джордж Клуни - Западные СМИ утверждают, что Джордж Клуни полгода не видел детей
    Джордж Клуни
    Legion-Media

    Джордж Клуни в пух и прах разругался со своей женой

     В результате Амаль сбежала с детьми в их совместный с актером дом на Сицилии. Плотный график не позволяет Клуни покинуть Лондон, поэтому он уже полгода не видел детей.

    Согласно источнику портала Radar Online, адвокатесса и юрист уже давно в ссоре. Из-за конфликта в семье Клуни снова стал часто появляться на вечеринках — так ему проще отвлечься от проблем.

    Напомним, Амаль и Джордж Клуни поженились в 2014 году. Супруги воспитывают близнецов Александра и Эллу, которые были зачаты с помощью ЭКО.

    Джерело: graziamagazine.ru

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