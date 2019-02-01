Западные СМИ утверждают, что Джордж Клуни полгода не видел детей



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Джордж Клуни Legion-Media

Джордж Клуни в пух и прах разругался со своей женой

В результате Амаль сбежала с детьми в их совместный с актером дом на Сицилии. Плотный график не позволяет Клуни покинуть Лондон, поэтому он уже полгода не видел детей.

Согласно источнику портала Radar Online, адвокатесса и юрист уже давно в ссоре. Из-за конфликта в семье Клуни снова стал часто появляться на вечеринках — так ему проще отвлечься от проблем. Напомним, Амаль и Джордж Клуни поженились в 2014 году. Супруги воспитывают близнецов Александра и Эллу, которые были зачаты с помощью ЭКО.

Джерело: graziamagazine.ru