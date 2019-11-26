Зеленская отдала скандальное «японское» платье на благотворительность



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Первая леди решила с пользой для общества избавится от наряда

Первая леди отдала платье, цвет которого активно обсуждали в прессе, на благое дело

Супруга президента Украины Елена Зеленская решила оригинально избавится от скандального желтого платья, которое она надевала на церемонию интронизации японского императора в октябре.

«То же желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского Императора и которое наделало столько шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствие, я передаю ее в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner», - сообщила Елена в своем Instagram.

Напомним, после появления Зеленская в этом платье на приеме у японского императора, в украинской прессе начали писать, что цвет платья нарушил японский этикет. Однако это оказалось неправдой.