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    Жизнь

    Зеленская отдала скандальное «японское» платье на благотворительность

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    <p>Первая леди решила с пользой для общества избавится от наряда</p> <div></div> - Зеленская отдала скандальное «японское» платье на благотворительность

    Первая леди решила с пользой для общества избавится от наряда

    Первая леди отдала платье, цвет которого активно обсуждали в прессе, на благое дело

    Супруга президента Украины Елена Зеленская решила оригинально избавится от скандального желтого платья, которое она надевала на церемонию интронизации японского императора в октябре.

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    Зеленская отдала скандальное «японское» платье на благотворительность
    Зеленская отдала скандальное «японское» платье на благотворительность
    Зеленская отдала скандальное «японское» платье на благотворительность
    Зеленская отдала скандальное «японское» платье на благотворительность
    Зеленская отдала скандальное «японское» платье на благотворительность

    «То же желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского Императора и которое наделало столько шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствие, я передаю ее в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner», - сообщила Елена в своем Instagram.

    Напомним, после появления Зеленская в этом платье на приеме у японского императора, в украинской прессе начали писать, что цвет платья нарушил японский этикет. Однако это оказалось неправдой.

    благотворительность первая леди Елена Зеленская
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