Жена нашла в компьютере мужа неприятную тайну об их браке



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Женщина дала мужу последний шанс рассказать всю правду

Пользовательница Reddit под ником throwRA узнала, что муж ведет интимные переписки с другими девушками. Однако проблема оказалась гораздо серьезнее, чем женщина думала изначально. Заглянув в компьютер возлюбленного, она узнала неприятную тайну об их отношениях.

Однажды женщина застала супруга за комментированием чужих постов и отправкой сообщений на форуме для изменников. Увидев, что жена расстроилась, мужчина удалил все переписки из учетной записи. Он признался, что действительно однажды общался с другими пользователями форума, но не собирался вступать с ними в физический контакт. После длительного разговора мужчина пообещал работать над отношениями и предложил сходить на консультацию с психологом.

Следующим утром throwRA все еще чувствовала тревогу, поэтому решила проверить компьютер мужа. И хотя он удалил недавние переписки, женщина нашла сообщения за последние несколько лет. В них говорилось, что ее возлюбленного «тошнит от ванильного секса с женой» и что он «хочет немного повеселиться». Часть посланий была отправлена пару месяцев назад, другие — около трех лет. В это время пара еще даже не оформила официальный брак.

Женщина дала мужу последний шанс рассказать всю правду, но тот снова соврал, будто писал незнакомым девушкам всего один раз.

«Я сказала ему, что не верю ни единому его слову и доверие полностью подорвано. Я была готова довериться ему и поверить в его чушь, дала ему возможность быть со мной полностью откровенным, и он все испортил», — отметила throwRA.

Несмотря на разногласия, женщина не может расстаться с мужем из-за пандемии коронавируса. В марте она потеряла хорошую работу, и теперь сидит на самоизоляции с детьми, пока их школа закрыта. «Я чувствую себя такой зависимой от него и не знаю, как выйти из этой ситуации, хотя и очень хочу прекратить этот поток лжи», — заявила домохозяйка.

Пользователи Reddit поддержали жертву изменника. Они выразили презрение по отношению к ее мужу и пожелали женщине поскорее восстановиться после сложного периода в жизни.

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