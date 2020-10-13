Фото находчивых отцов, которые всегда и везде найдут повод повеселиться



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«Мой ребенок уснул на полу. А у меня было слишком много свободного времени»

Первые 40 лет в жизни мальчика самые тяжелые, и даже тот факт, что этот мальчик уже давно стал отцом, не означает, что нужно перестать дурачиться.

Отцов из нашей подборки никогда не покидает детство. Эти мужчины в любой бытовой ситуации найдут повод для веселья: они обожают шутить над детьми (любого возраста) и женами, заниматься забавной ерундой на работе и даже разыгрывать врачей.

«Моя дочь переехала в новый дом. Я решил немного ее напугать», «Папа купил шторку для душа. До сих пор не могу понять, нравится ли она мне», «Жена попросила закрыть лицо нашего ребенка для соцсетей», «Папа хотел крутое фото с водопадом», «Мой ребенок уснул на полу. А у меня было слишком много свободного времени», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает