  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    «Сердце разбито»: Орландо Блум потерял любимого песика

    • Розсилка
    Голливудский актер Орландо Блум потерял своего пса по кличке Могучий - «Сердце разбито»: Орландо Блум потерял любимого песика
    Голливудский актер Орландо Блум потерял своего пса по кличке Могучий
    instagram.com/orlandobloom/

    Актер просит о помощи и страдает от потери любимца

    Голливудский актер Орландо Блум потерял своего пса по кличке Могучий где-то в Монтесито, в штате Калифорния.

    В минувшую среду, 15 июля, актер сообщил в своем личном аккаунте в Instagram, что его собака пропала. Артист рассказал своим подписчикам, что ошейник пса слегка сколот и на нем есть номер телефона для звонка. Также Блум отметил, что подарит щедрое вознаграждение тому, кто поможет спасти собаку.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «Сердце разбито»: Орландо Блум потерял любимого песика
    «Сердце разбито»: Орландо Блум потерял любимого песика
    «Сердце разбито»: Орландо Блум потерял любимого песика
    «Сердце разбито»: Орландо Блум потерял любимого песика
    instagram.com/orlandobloom/

    «Пожалуйста, присылайте только реальную информацию. Мое сердце уже разбито, поэтому, пожалуйста, не добавляйте свои оскорбление к моей травме», — заявил актер.

    Блум завел пса по кличке Могучий в 2017 году, когда он был в разлуке с теперь уже невестой, Кэти Перри, которая в настоящее время ожидает рождения своего первого ребенка.

     Читайте также: Как выглядит дружба детей и животных: невероятно милые фото

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ