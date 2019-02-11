Жена украинского футболиста Артема Кравца похвасталась роскошной фигурой в сети



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Анна Кравец instagram.com/annakravets

Жена Артема Кравца, нападающего турецкого «Кайсериспор» и сборной Украины, проводит время на острове Бали в Индонезии

Не так давно Анна Кравец родила супругу двоих сыновей и решила немного отдохнуть от роли мамы.

«Почему я на Бали? Дело было так: сидели мы с Тамиком и Алёной отмечали мой день рождения, и они сказали, что летят на Бали на съемки. Ну и мне очень захотелось и ними. Я понимала, что очень устала, и год был нереально тяжелым. Я наконец-то нашла хорошую няню для малышей (спустя год поисков), и мы переехали в Турцию, где уже есть наш папа рядом, теперь я могу спокойно уехать перезагрузиться и набраться сил. Также дедушка прилетел на подхват. И вот впереди 8 дней релакса. Мое мнение: нужно искать возможность, помимо постоянного времени проведённого с детьми, и уезжать отдохнуть.. с мужем или друзьями! Жизнь так летит - надо успеть насладиться ею сполна», - отметила супруга украинского футболиста и поделилась роскошными снимками с отдыха.

Стоит отметить. что после рождения малышей Анна очень быстро вернулась в форму. Но по словам девушки, сразу после родов она начала занятия в спортзале.

«Качала пресс адски, восстанавливала живот, подвергаясь пыткам, писала посты для вас, отвечала вам в директ ежедневно на все вопросы... А теперь, мне хочется, чтоб вы это оценивали. Поэтому давайте так, или мы ставим трудяжке Ане Кравец в шикарнейшем купальнике лайки или я буду просто вести свой инстаграм безмолвно», - написала Анна и пообещала подарок за самый «сладкий» комментарий под постом.







