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    Фото

    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019

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    Марго Робби - Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Марго Робби
    instagram.com/redcarpetmood/

    Премию посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон

    72-я церемония вручения наград Британской Киноакадемии, как и положено одной из самых значимых премий в мире кино, собрала в Лондоне лучших из лучших. Среди гостей — как звезды индустрии, так и члены королевской семьи. В прошлом году в знак борьбы с сексуальными домогательствами знаменитости единогласно выбрали черные наряды, но на этот раз добавили цвета: на красной дорожке сияли Кейт Бланшетт, Рэйчел Вайс, Лили Коллинз, Тимоти Шаламе, Рами Малек, Люси Бойнтон и другие звезды.

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    Брэдли Купер
    Ирина Шейк
    Брэдли Купер и Рами Малек
    Марго Робби
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019
    Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019

    Напоним, Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA, англ. The British Academy of Film and Television Arts) – независимая общественно-благотворительная организация Великобритании, а также собственно награды, которые вручаются этой институцией за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей.

    Академия была образована 16 апреля 1947 года под руководством Дэвида Лина. В год образования и до 1976 года академия называлась Британской Академией кино. В 1958 году к академии примкнула Гильдия телевизионных продюсеров, а с 1976 года начала именоваться Британской академией кино и телевизионных фильмов. Лауреаты в качестве приза получают золотую маску.

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