  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards

    • Розсилка
    Леди Гага - Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага

    «Грэмми» присуждается ежегодно в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами «Recording Academy»

    В Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония «Грэмми». Музыкальный «Оскар» по традиции собрал много знакомых лиц, несмотря на отказ от участия сразу нескольких артистов. Дрейк, Дональд Гловер, Кендрик Ламар и Ариана Гранде не выступят на премии, хотя входят в список номинантов в самых престижных категориях. Тем не менее, на красной дорожке есть на кого посмотреть: в дизайнерские наряды облачились Леди Гага, Карди Би, Камила Кабельо и многие другие звезды.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards
    Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards

    Напомним, «Грэмми» присуждается ежегодно в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами «Recording Academy» («Академии звукозаписи»). Успешные и получившие признание артисты и звукоинженеры могут получать право голоса в этом голосовании. Также существует стоящая особняком Grammy Lifetime Achievement Award (Премия Грэмми за жизненные достижения) — награда, присуждаемая за особый вклад в музыку.

     Читайте также: Самая молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит ее дом
    фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ