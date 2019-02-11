Леди Гага, Майли Сайрус, Камила Кабельо и другие: самые эффектные наряды c красной дорожки Grammy Awards



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Леди Гага

«Грэмми» присуждается ежегодно в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами «Recording Academy»

В Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония «Грэмми». Музыкальный «Оскар» по традиции собрал много знакомых лиц, несмотря на отказ от участия сразу нескольких артистов. Дрейк, Дональд Гловер, Кендрик Ламар и Ариана Гранде не выступят на премии, хотя входят в список номинантов в самых престижных категориях. Тем не менее, на красной дорожке есть на кого посмотреть: в дизайнерские наряды облачились Леди Гага, Карди Би, Камила Кабельо и многие другие звезды.

Напомним, «Грэмми» присуждается ежегодно в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами «Recording Academy» («Академии звукозаписи»). Успешные и получившие признание артисты и звукоинженеры могут получать право голоса в этом голосовании. Также существует стоящая особняком Grammy Lifetime Achievement Award (Премия Грэмми за жизненные достижения) — награда, присуждаемая за особый вклад в музыку.