Жерар Депардье впервые ответил на обвинение в изнасиловании

Артист выразил уверенность, что судья не поверит в то, что он может быть насильником

Французский актер Жерар Депардье ответил на выдвинутое против него обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает La Repubblica.

«Я невиновен, поэтому мне нечего бояться», — прокомментировал ситуацию 72-летний артист. Он отметил, что у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств. Депардье отказался говорить о молодой актрисе, которая выдвинула против него обвинения, однако подчеркнул, что 10 марта появится в суде и докажет, что против него нет никаких улик.

«Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, веб-сайтами, социальными сетями мы как будто живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу», — заявил Депардье. Артист выразил уверенность, что судья не поверит в то, что он может быть насильником.

23 февраля стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 22-летняя актриса обвинила артиста еще летом 2018 года. Уголовное дело закрывали, однако предполагаемая жертва подала новую жалобу. Имя актрисы не раскрывается, но близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.

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