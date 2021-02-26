  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Жерар Депардье впервые ответил на обвинение в изнасиловании

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жерар Депардье впервые ответил на обвинение в изнасиловании

    Артист выразил уверенность, что судья не поверит в то, что он может быть насильником

    Французский актер Жерар Депардье ответил на выдвинутое против него обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает La Repubblica.

    «Я невиновен, поэтому мне нечего бояться», — прокомментировал ситуацию 72-летний артист. Он отметил, что у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств. Депардье отказался говорить о молодой актрисе, которая выдвинула против него обвинения, однако подчеркнул, что 10 марта появится в суде и докажет, что против него нет никаких улик.

    «Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, веб-сайтами, социальными сетями мы как будто живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу», — заявил Депардье. Артист выразил уверенность, что судья не поверит в то, что он может быть насильником.

    23 февраля стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 22-летняя актриса обвинила артиста еще летом 2018 года. Уголовное дело закрывали, однако предполагаемая жертва подала новую жалобу. Имя актрисы не раскрывается, но близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

    Читайте также: 53-летняя Памела Андерсон о семейной жизни с телохранителем: «Мы не покидали постель с Рождества»
    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес изнасилование
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies