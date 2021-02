В сети появились кадры из предстоящего сиквела «Человека-паука» (фото)

Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон в своих соцсетях показали кадры из новой части трилогии о приключениях Человека-паука — «Человек-паук: Нет пути домой». Каждый из трех актеров раскрыл название предстоящего фильма, но их варианты не сошлись.

Первым пост в инстаграме разместил Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука. По его версии, сиквел будет называться Spider-Man: Phone Home («Человек паук: Звонок домой»).

Однако у Зендеи был другой вариант — Spider-Man: Home Slice («Человек паук: Приятель»). Джейкоб Баталон, в свою очередь, был счастлив представить название Spider-Man: Home-Wrecker («Человек-паук: Разлучник»).

Все актеры пришли в комментарии друг к другу, чтобы выразить удивление из-за разных названий. В итоге Холланд, Зендея и Баталон сошлись на том, что их разыграл режиссер Джон Уоттс.

Официально название сиквела «Человека-паука» пока не раскрывалось. Премьера фильма запланирована на 17 декабря 2021 года.

#SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/8C4e15Lw2k