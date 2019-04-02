Жертва угарного газа: во Львове погибла известная художница Оксана Бондарук



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1 апреля во Львове снова произошла трагедия

От отравления угарным газом погибла известная художница Оксана Бондарук. 47-летняя женщина и собака, которая была с ней, скончались до приезда медиков. 49-летний муж художницы попал в больницу, сообщает ТСН.

Оксана Бондарук - основательница известной в городе «Школы современных искусств» для детей, была известным художником-модельером, преподавателем живописи, специалистом по дизайну.

Смерть наступила в квартире женщины, где та открыла свою художественную студию.

Бондарук купала собаку в ванной, где была установлена газовая колонка. В это время ее супруг включил на кухне вытяжку, которая создала обратную тягу, и продукты сгорания начало затягивать в ванную. Там художница умерла. Вместе с ней погибло и любимец..