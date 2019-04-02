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    Жизнь

    Жертва угарного газа: во Львове погибла известная художница Оксана Бондарук

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    Жертва угарного газа: во Львове погибла известная художница Оксана Бондарук

    1 апреля во Львове снова произошла трагедия

     От отравления угарным газом погибла известная художница Оксана Бондарук. 47-летняя женщина и собака, которая была с ней, скончались до приезда медиков. 49-летний муж художницы попал в  больницу, сообщает ТСН.

    Оксана Бондарук  - основательница известной в городе «Школы современных искусств» для детей, была известным художником-модельером, преподавателем живописи, специалистом по дизайну.

    Смерть наступила в квартире женщины, где та открыла свою художественную студию.

    Бондарук купала собаку в ванной, где была установлена газовая колонка. В это время ее супруг включил на кухне вытяжку, которая создала обратную тягу, и продукты сгорания начало затягивать в ванную. Там художница умерла. Вместе с ней погибло и любимец.. 

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