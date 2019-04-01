Суд арештував водія, який збив нацгвардійців в Одесі



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Смертельна аварія сталася на проспекті Добровольського в Одесі Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП загинув військовослужбовець. Ще двоє нацгвардійців та троє пасажирів автомобілю Opel отримали важкі травми

Київський районний суд Одеси арештував водія, підозрюваного в скоєні смертельної ДТП в Одесі, що призвела до загибелі військовослужбовця Національної гвардії.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба суду.

За версією слідства, водій автомобіля Opel з європейською реєстрацією, рухаючись по проспекту Добровольського, грубо порушив правила дорожнього руху.

Підозрюваний, здійснюючи рух на заборонений сигнал світлофора (жовтий), скоїв зіткнення із двома автомобілями. Від удару його транспортний засіб відкинуло на тротуар, де у цей час перебували люди. Внаслідок ДТП загинув військовослужбовець. Ще двоє нацгвардійців та троє пасажирів автомобілю Opel отримали важкі травми.

«Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив його. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без можливості внесення застави», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в авто «євробляхера» перебувала жінка та неповнолітня дитина, сам водій та його пасажири живі, проте отримали тілесні ушкодження та направлені до медичного закладу.