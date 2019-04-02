На Радужному масиві чоловік викинувся з вікна 12-го поверху



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Чоловік жив разом з дружиною у багатоповерхівці Фото: Інформатор

Бездиханне тіло знайшли місцеві жителі

У вівторок, 2 квітня, з вікна 12 поверху житлового будинку по вулиці Райдужна, 1 у Києві викинувся чоловік. Від отриманих при падінні травм він помер на місці.

Бездиханне тіло у дворі будинку виявили місцеві жителі близько 7:10. Хоча двірник розповіла, що бачила тіло біля будинку ще близько 5:00, але подумала, що чоловік просто заснув на вулиці. Про це повідомляє Інформатор.

За словами сусідів, чоловік жив разом з дружиною в квартирі №68. Він довгий час хворів на онкологічне захворювання.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група.

Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, 9 березня на вулиці Світлицького, 30/20б у Києві чоловік вистрибнув з вікна шостого поверху.

4 березня на вулиці Милославській, 31 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло було на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Чоловік повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному.