Письмо Ван Гога и Гогена, в котором они рассказывали о походах в бордель, продали за €210 тысяч



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Художник Винсент Ван Гог

В послании художники делились впечатлениями от совместной работы

Письмо, написанное художниками Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном, в котором подробно описываются их посещения публичных домов, продали на аукционе в Париже за €210,6 тысячи. Об этом сообщает ВВС.

Это письмо художники отправили своему другу, французскому художнику Эмилю Бернару, оно датируется 1−2 ноября 1888 года. Письмо было написано за несколько недель до того, как Ван Гог перенес психический срыв и отрезал себе левое ухо.

В нем художники описывают совместную жизнь и работу во французском городе Арль. Ван Гог и Гоген были убеждены, что они руководят «великим возрождением искусства».

«Теперь кое-что, что вас заинтересует, — мы совершили несколько экскурсий по борделям, и вполне вероятно, что в конечном итоге мы будем часто ходить туда работать», — писал Ван Гог в четырехстраничном письме.

Кроме обращения к Бернару в письме также описывались первые впечатления художников от совместной работы. «У Гогена кровь и секс имеют преимущество над амбициями», — писал Ван Гог.

Спустя несколько месяцев, которые художники провели в Арле, они поссорились, и Гоген уехал.

В Музее Ван Гога в Амстердаме, где письмо будет выставлено позже в этом году, рассказали, что это была единственная переписка Ван Гога с другим художником.