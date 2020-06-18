  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Письмо Ван Гога и Гогена, в котором они рассказывали о походах в бордель, продали за €210 тысяч

    • Розсилка
    Художник Винсент Ван Гог - Письмо Ван Гога и Гогена, в котором они рассказывали о походах в бордель, продали за €210 тысяч
    Художник Винсент Ван Гог

    В послании художники делились впечатлениями от совместной работы

    Письмо, написанное художниками Винсентом Ван Гогом и Полем Гогеном, в котором подробно описываются их посещения публичных домов, продали на аукционе в Париже за €210,6 тысячи. Об этом сообщает ВВС.

    Это письмо художники отправили своему другу, французскому художнику Эмилю Бернару, оно датируется 1−2 ноября 1888 года. Письмо было написано за несколько недель до того, как Ван Гог перенес психический срыв и отрезал себе левое ухо.

    В нем художники описывают совместную жизнь и работу во французском городе Арль. Ван Гог и Гоген были убеждены, что они руководят «великим возрождением искусства».

    «Теперь кое-что, что вас заинтересует, — мы совершили несколько экскурсий по борделям, и вполне вероятно, что в конечном итоге мы будем часто ходить туда работать», — писал Ван Гог в четырехстраничном письме.

    Кроме обращения к Бернару в письме также описывались первые впечатления художников от совместной работы. «У Гогена кровь и секс имеют преимущество над амбициями», — писал Ван Гог.

    Спустя несколько месяцев, которые художники провели в Арле, они поссорились, и Гоген уехал.

    В Музее Ван Гога в Амстердаме, где письмо будет выставлено позже в этом году, рассказали, что это была единственная переписка Ван Гога с другим художником.

     Читайте также: Фото уморительных котов, которые перебрали с кошачьей мятой
    искусство секс новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ