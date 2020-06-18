Звезда Marvel выпустила свечи с «ароматом своего оргазма»



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Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу

Yовинка от Гвинет пахнет терпким грейпфрутом, нероли, спелой черной смородиной

Еще свежи воспоминания людей о великолепном коммерческом ходе Гвинет Пэлтроу, которая выпустила свечу под названием «Это пахнет, как моя вагина». Она стала бестселлером на сайте Goop: всю партию раскупили за несколько дней, в том числе свою руку к статусу sold out приложил сэр Элтон Джон.

На этом актриса не остановилась и продолжила успешный проект: теперь в продаже появились свечи «Это пахнет, как мой оргазм». В переводе с языка Goop на человеческий новинка от Гвинет пахнет терпким грейпфрутом, нероли, спелой черной смородиной, турецкой розой и зеленым чаем.