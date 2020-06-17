Престарелая модель в купальнике заставила девушек завидовать ее идеальной фигуре (фото)



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Датская супермодель Хелена Кристенсен instagram.com/helenachristensen/

Фигура на снимках в купальнике с декольте удивила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в откровенном наряде и удивила поклонников своей стройной фигурой. Кадры фотосессии появились в ее Instagram-аккаунте во вторник, 16 июня.

В состоящей из восьми снимков серии Кристенсен опубликовала пейзажи и собственные портреты. На последних 51-летняя модель позирует в фиолетовом купальнике с глубоким декольте на фоне водоема. «Сад у реки», — подписала пост знаменитость и отметила автора съемки — стилиста и фотографа Оуэна Гоулда.

В комментариях под снимками фанаты отметили молодость Кристенсен. «Ты всю жизнь была моей любимой моделью», «Каким образом тебе удается выглядеть так молодо?», «Ты до сих пор горяча», «Невероятно красивая, счастлива видеть тебя в добром здравии», «Твоя кожа выглядит потрясающе — ни одной морщинки или складки», — восхищались они. Пост супермодели набрал более 15 тысяч лайков.