Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже



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Бразильская модель Алессандра Амбросио Фото: @alessandraambrosio

Подписчики бывшей модели восхитились снимком и написали об этом в комментариях

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио снялась в пляжной фотосессии в откровенном образе. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя знаменитость попозировала спиной к фотографу в слитном купальнике золотого цвета. Ее запечатлели на песчаном пляже на фоне моря. Автором съемки выступил испанский фотограф Марио Сьерра, который постоянно сотрудничает с модным журналом Elle.

Подписчики бывшей модели восхитились снимком и написали об этом в комментариях под публикацией. «Мне очень нравится этот бикини и ты!», «Истинное божество», «Прекрасная», «Такое ощущение, что тебе 18 лет», «Просто красотка», — высказывались поклонники.