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    Шоу-биз

    Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже

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    Бразильская модель Алессандра Амбросио - Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже
    Бразильская модель Алессандра Амбросио
    Фото: @alessandraambrosio

    Подписчики бывшей модели восхитились снимком и написали об этом в комментариях

    Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио снялась в пляжной фотосессии в откровенном образе. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

    39-летняя знаменитость попозировала спиной к фотографу в слитном купальнике золотого цвета. Ее запечатлели на песчаном пляже на фоне моря. Автором съемки выступил испанский фотограф Марио Сьерра, который постоянно сотрудничает с модным журналом Elle.

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    Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже
    Сексуальная модель Victoria's Secret взволновала фанатов откровенной фотосессией на пляже
    instagram.com/alessandraambrosio/

    Подписчики бывшей модели восхитились снимком и написали об этом в комментариях под публикацией. «Мне очень нравится этот бикини и ты!», «Истинное божество», «Прекрасная», «Такое ощущение, что тебе 18 лет», «Просто красотка», — высказывались поклонники.

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