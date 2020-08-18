Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса



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Певица и актриса Майли Сайрус

Девушка стала звездой после сериала «Ханна Монтана»

Певица и актриса Майли Сайрус заявила, что устала от секса. Слова артистки передает Metro.

27-летняя исполнительница отметила, что ее последняя любовная связь «оказалась не такой веселой, как ожидалось». Сайрус добавила, что стала использовать большую часть своих секс-игрушек в качестве элементов дизайна.

Ранее Сайрус рассказала, что потеряла девственность с актером Лиамом Хемсвортом в возрасте 16 лет.

Майли Сайрус стала звездой телеканала Disney и выпустила два альбома с песнями из сериала «Ханна Монтана». В 2019 году вышел ее седьмой студийный альбом She Is Coming, вместе с релизом артистка начала продавать дорогие презервативы.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».