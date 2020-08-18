  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса

    • Розсилка
    Певица и актриса Майли Сайрус - Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Певица и актриса Майли Сайрус

    Девушка стала звездой после сериала «Ханна Монтана»

    Певица и актриса Майли Сайрус заявила, что устала от секса. Слова артистки передает Metro.

    27-летняя исполнительница отметила, что ее последняя любовная связь «оказалась не такой веселой, как ожидалось». Сайрус добавила, что стала использовать большую часть своих секс-игрушек в качестве элементов дизайна.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса
    Голливудская звезда бисексуалка Майли Сайрус заявила, что устала от секса

    Ранее Сайрус рассказала, что потеряла девственность с актером Лиамом Хемсвортом в возрасте 16 лет.

    Майли Сайрус стала звездой телеканала Disney и выпустила два альбома с песнями из сериала «Ханна Монтана». В 2019 году вышел ее седьмой студийный альбом She Is Coming, вместе с релизом артистка начала продавать дорогие презервативы.

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

     Читайте также: Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ