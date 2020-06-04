Звезда Playboy подарила своей 21-летней дочери-модели румынский футбольный клуб (фото)



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47-летняя звезда Playboy из Румынии Анамария Продан и ее дочь

На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате Румынии

47-летняя звезда Playboy из Румынии Анамария Продан приобрела местный футбольный клуб «Германштадт», у которого были серьезные долги - около 700 тысяч евро. О смене хозяина уже сообщили соцсети команды.

При этом, как сообщает известный спортивный журналист Эмануэль Рошу, на самом деле принадлежать клуб будет не ей самой, а ее дочери. Сама Анамария будет продолжать работать футбольным агентом (ее клиентом ранее был известный румынский футболист, форвард лондонского «Челси» Адриен Муту).

Клубом же будет управлять дочь Продан - 21-летняя Ребекка Думитреску, которая также делает карьеру в модельном бизнесе. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате Румынии, набрав 25 очков в 26 матчах. С таким менеджментом футболисты явно будут играть по-другому. Ведь теперь у них самые красивые владельцы в истории футбола.