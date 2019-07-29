Звезда «Теории большого взрыва» показала свою разгромленную квартиру



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Кейли Куоко

Кейли Куоко пожаловалась, что это происходит не в первый раз. Главный виновник - пес

Звезда популярного шоу «Теория большого взрыва» Кейли Куоко и ее супруг Карл Кук очень любят животных. В Инстаграме пары постоянно появляются новые снимки их домашних питомцев, и кроме того, оба активно занимаются верховой ездой.

Не так давно Кук и Куоко завели нового щенка – американского питбуля по кличке Черника. Славный малыш с голубыми глазами очень ласковый и нежный, однако стоит только хозяевам покинуть дом, как он принимается громить буквально все, что видит.

Кейли в сториз поделилась сразу несколькими видео из своей квартиры, где практически не осталось ничего целого или чистого – выпотрошены подушки, погрызена обувь, разорваны бумаги. При этом ролики мало отличаются, так что актрисе пришлось пояснить, что это было в разное время.