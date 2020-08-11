Звезда «Зачарованных» Алисса Милано лысеет из-за коронавируса (видео)



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47-летняя актриса Алисса Милано рассказала об осложнениях на фоне коронавируса

Актриса показала, что теряет волосы

Звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано на днях призналась, что она переболела Covid-19. Милано тяжело переносила болезнь. А некоторые ее последствия проявляются до сих пор.

Мама двоих детей поделилась честным видео. Она показала чистую расческу, а затем провела ею по волосам. После нескольких движений на расческе остались клочья волос актрисы.

Алисса причесала мокрые локоны и показала, сколько локонов потеряла. «Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. И наденьте чертову маску», - обратилась к фанатам исполнительница роли Фиби в популярном сериале.

Фолловеры в комментариях пожелали здоровья актрисе и поделились своими бьюти-лайфхаками по сохранению и укреплению волос. «Спасибо, что честно делишься своей историей», «Надеюсь, люди задумаются», «Ужасно выглядит это», «Проклятый коронавирус. Забирает нашу красоту», - отметили фанаты.

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