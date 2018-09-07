  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ани Лорак раскритиковали за малиновый лук на «Новой волне»

    • Розсилка
    Ани Лорак и Филипп Киркоров - Ани Лорак раскритиковали за малиновый лук на «Новой волне»
    Ани Лорак и Филипп Киркоров

    Украинская певица, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, стала членом жюри конкурса

    Ани Лорак появилась на очередном конкурсном дне «Новой волны» в Сочи в малиновом платье, которое не понравилось ее поклонникам. Певица и член жюри фестиваля выбрала образ от  российского дизайнера Александра Терехова.

    Самые простые платья от Терехова в среднем стоят от 700 до 1800 долларов. Нарядные, как у Каролины, стартуют от 2-3 тысяч долларов и выше.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    @terekhovofficial

    Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

    Однако многим поклонникам артистки платье не понравилось. «Не удачное платье, огромные плечи на фото, совсем не женственный вид», «Платье с Хмельницкого рынка?», «Каролина платье не удачное! Цвет цикломен очень обязывает. Что за стилист предложил подобное? Плечи как у Тайсона», - пишут пользователи под снимком Ани Лорак в Instagram.

    Ну а сама певица, как обычно, не реагирует на критику в соцсети.  

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

    мода и красота Украинская музыка Ани Лорак певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ