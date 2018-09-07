Ани Лорак раскритиковали за малиновый лук на «Новой волне»



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Ани Лорак и Филипп Киркоров

Украинская певица, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, стала членом жюри конкурса

Ани Лорак появилась на очередном конкурсном дне «Новой волны» в Сочи в малиновом платье, которое не понравилось ее поклонникам. Певица и член жюри фестиваля выбрала образ от российского дизайнера Александра Терехова.

Самые простые платья от Терехова в среднем стоят от 700 до 1800 долларов. Нарядные, как у Каролины, стартуют от 2-3 тысяч долларов и выше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @terekhovofficial Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 6 Сен 2018 в 2:16 PDT

Однако многим поклонникам артистки платье не понравилось. «Не удачное платье, огромные плечи на фото, совсем не женственный вид», «Платье с Хмельницкого рынка?», «Каролина платье не удачное! Цвет цикломен очень обязывает. Что за стилист предложил подобное? Плечи как у Тайсона», - пишут пользователи под снимком Ани Лорак в Instagram.

Ну а сама певица, как обычно, не реагирует на критику в соцсети.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине