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    Шоу-биз

    «Черную пантеру» подвергли цензуре в Индии

    Из фильма убрали одно слово, которое может оскорбить чувства верующих
    В одной из сцен фильма – диалоге Т'Чаллы и М'Баку – одно слово специально приглушили. Как оказалось, Центральный совет по сертификации фильмов в Индии таким образом решил убрать из картины слово «Хануман», опасаясь, что использование имени одного из индуистских божеств может оскорбить чувства верующих. Хануман – это не
    • Вчора, 22:32
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    Из фильма убрали одно слово, которое может оскорбить чувства верующих

    В одной из сцен фильма – диалоге Т'Чаллы и М'Баку – одно слово специально приглушили. Как оказалось, Центральный совет по сертификации фильмов в Индии таким образом решил убрать из картины слово «Хануман», опасаясь, что использование имени одного из индуистских божеств может оскорбить чувства верующих. Хануман – это не только имя бога горилл племени Джабари, но и имя популярного обезьяноподобного индуистского бога. 

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    «Черную пантеру» подвергли цензуре в Индии
    «Черную пантеру» подвергли цензуре в Индии
    «Черную пантеру» подвергли цензуре в Индии
    «Черную пантеру» подвергли цензуре в Индии

    Тем не менее, даже индийская аудитория была озадачена решением Центрального совета по сертификации, поскольку отсылка к богу в фильме не является оскорблением. Кроме того, некоторые зрители были разочарованы, отметив, что для индийской аудитории очень важно услышать в популярном фильме имя одного из местных божеств.   

    Джерело: Киноафиша

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