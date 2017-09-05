«Черную пантеру» подвергли цензуре в Индии

Из фильма убрали одно слово, которое может оскорбить чувства верующих

В одной из сцен фильма – диалоге Т'Чаллы и М'Баку – одно слово специально приглушили. Как оказалось, Центральный совет по сертификации фильмов в Индии таким образом решил убрать из картины слово «Хануман», опасаясь, что использование имени одного из индуистских божеств может оскорбить чувства верующих. Хануман – это не



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Из фильма убрали одно слово, которое может оскорбить чувства верующих

В одной из сцен фильма – диалоге Т'Чаллы и М'Баку – одно слово специально приглушили. Как оказалось, Центральный совет по сертификации фильмов в Индии таким образом решил убрать из картины слово «Хануман», опасаясь, что использование имени одного из индуистских божеств может оскорбить чувства верующих. Хануман – это не только имя бога горилл племени Джабари, но и имя популярного обезьяноподобного индуистского бога.

Тем не менее, даже индийская аудитория была озадачена решением Центрального совета по сертификации, поскольку отсылка к богу в фильме не является оскорблением. Кроме того, некоторые зрители были разочарованы, отметив, что для индийской аудитории очень важно услышать в популярном фильме имя одного из местных божеств.

Джерело: Киноафиша