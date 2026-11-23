Джош Дюамель та Ірина Безсмертна під час зустрічі у Флориді

Голлівудський актор Джош Дюамель, відомий за роллю у франшизі «Трансформери», висловив підтримку українцям, подякував їм і заявив, що пишається їхніми досягненнями. Відеозвернення зі знаменитістю записала українка Ірина Безсмертна під час заходу у Флориді. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє «Главком».

Українка була серед VIP-гостей події. Під час особистого спілкування з Дюамелем вони заговорили про Україну, після чого виникла ідея записати спільне відеозвернення.

«Привіт, мої українські друзі! Хочу сказати, що я дуже вас поважаю, думаю про вас і неймовірно вами пишаюся. Те, що вам вдалося зробити, – справді вражає. Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Щиро вам дякую! Це прекрасно! До зустрічі!» – сказав Джош Дюамель.

За словами Безсмертної, зустріч із голлівудським актором відбулася у Флориді під час святкування першої річниці американського журналу The Rich Reporter. На закритий захід запросили акторів, музикантів, телевізійних знаменитостей та інших представників американського шоубізнесу.

Джош Дюамель – американський актор, який здобув світову популярність завдяки ролі військового Вільяма Леннокса у фільмах франшизи «Трансформери». Також він знімався у стрічках «Тиха гавань», «Життя, як воно є» та телесеріалі «Лас-Вегас».

Ірина Безсмертна – українка, яка живе у США, працює в індустрії краси та представляє українську спільноту в Маямі.

Фото: irena_bessmertnaya/instagram

Вона є володаркою титулів Ms World America 2022 та Mrs World Intl 2023. Із 2025 року Безсмертна працює головною тренеркою конкурсів краси Ms USA, Ms World America, Ms Universe та Ms World Intl корпорації World International.

Українка готує учасниць до конкурсів краси та допомагає їм підготуватися до виступів на американських і міжнародних сценах. Серед титулів, які здобули її підопічні, – Mrs Globe Petite, Ms USA WI, Mrs Universe WI та Mrs World America.

Також Безсмертна бере участь в організації благодійних заходів у США на підтримку України та представляє українську громаду на публічних і світських подіях.

У грудні 2026 року має відбутися церемонія міжнародної премії Influencer Global Awards у Маямі, на якій оголосять переможницю в номінації найкращої європейської інфлюенсерки. Серед номінанток – Ірина Безсмертна. Ім'я переможниці мають оголосити 8 грудня.

Раніше «Главком» писав, що голлівудський актор Лієв Шрайбер емоційно відреагував на російський авіаудар по Комишувасі Запорізької області, де під час атаки на школу загинули мирні жителі. Актор назвав удар по цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу та сховатися від обстрілів, свідомою стратегією терору. Він також звернув увагу на повторний удар російських військ по рятувальниках, які прибули на місце трагедії, та закликав міжнародну спільноту продовжувати підтримувати Україну.