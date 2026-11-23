Представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт 2026» Анна Ніконова продемонструвала національний костюм «Золота пектораль», створений за мотивами відомої скіфської прикраси, знайденої у 1971 році в кургані Товста Могила. Про це пише «Главком».

Для учасниці цей образ має особливе родинне значення: її бабуся все життя працювала в Музеї історичних коштовностей України, де зберігається оригінал пекторалі.

У костюмі давню прикрасу переосмислили як символічну мапу України. Його оздобили бурштином, перлинами та деталями ручної роботи. Стріляні гільзи на рукавах символізують боротьбу українців за свободу.

Що відомо про Анну Ніконову

Анна Ніконова народилася 8 серпня 2003 року в Києві. Вона стала переможницею конкурсу «Міс Всесвіт Україна 2026» і представляє країну на міжнародному етапі змагання, який проходить у Пуерто-Рико.

Ніконова здобула ступінь бакалавра з психології та освіти в Університетському коледжі Лондона (UCL), а у 2026 році завершила навчання в Кембриджському університеті, де отримала ступінь магістра MPhil. За фахом вона освітня психологиня, а також працює координаторкою міжнародних партнерств в освітньому холдингу «А+».

Анна – донька українського бізнесмена та девелопера Ігоря Ніконова й засновниці культурно-освітніх закладів Іванни Ніконової. Вона має сестру-близнючку Олю та ще вісьмох братів і сестер.

Ще в дитинстві Ніконова брала участь у творчих конкурсах і телевізійних проєктах, зокрема «Голос. Діти» та відборі на «Дитяче Євробачення». Також долучалася до благодійних ініціатив, серед яких «Клуб Добродіїв» і Save Ukraine.

Як відомо, у 49-му міжнародному конкурсі «Місіс Всесвіт 2026» заявлені понад 10 номінанток із РФ. Серед світлин учасниць країн з усього світу засвітилися кокошники замість корон, назви російських міст, регіонів та морів. Попри багаторічну криваву війну РФ проти України, росіянки відкрито представляють свою країну на міжнародній арені. Учасниці не приховують свого походження та хизуються титулами на кшталт «Місіс Москва», «Місіс Росія», «Місіс Урал», «Місіс Сибір» та навіть «Місіс Берингове море».