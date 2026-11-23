Українська реперка alyona alyona розповіла про зміни у своєму самопочутті та тілі після операції шунтування. Артистка зізналася, що вже помічає певні фізичні зміни, однак найбільше її здивувало постійне відчуття холоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram співачки.

Виконавиця опублікувала нове відео, у якому поділилася спостереженнями після хірургічного втручання. За її словами, частину змін, про які попереджали раніше, вона вже відчуває, тоді як інші поки не проявилися.

«Продовжую ділитися з вами своїми спостереженнями після шунтування. Деякі зміни я вже відчуваю, а деяких, про які мене попереджали, поки немає. Найбільше здивувало те, що я тепер постійно мерзну», – розповіла реперка.

Також alyona alyona зазначила, що поступово починає помічати зміни у власному тілі. Водночас артистка поки не уточнила, про які саме зовнішні зміни йдеться.

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«А ще я вже потроху помічаю, як змінюється моє тіло», – додала виконавиця.

Наприкінці допису співачка звернулася до підписників, які також проходили через подібне хірургічне втручання, та запропонувала їм поділитися власним досвідом у коментарях.

Нагадаємо, «Главком» розповідав про досвід схуднення українських та світових знаменитостей, зміни їхнього способу життя та ставлення до власної зовнішності.