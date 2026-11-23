Український рок-гурт «Брати Гадюкіни» планує відзначити 40-річчя творчої діяльності масштабною подією. Музиканти розглядають можливість організувати концерт на одній із найбільших сцен країни, зокрема у Палаці спорту. Про це гітарист Ігор Мельничук та клавішник Павло Крахмальов розповіли в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо все буде добре, то влаштуємо якусь подію, думаю, на великій сцені, в Палаці спорту чи ще десь. Але до цього треба дожити. Зараз головне, щоб ця чортова війна закінчилась», – зауважив Ігор Мельничук.

Павло Крахмальов додав, що гурт готує ще чимало подій.

«У нас багато планів – і грандіозних, і в більш театральному жанрі, синтетичному. Хлопці наді мною сміються, а я таки зроблю якусь програму із симфонічним оркестром. В Ігоря є ідеї для пари мюзиклів, думаю, ми обов'язково і це зробимо. Як каже Ігорчик, треба жити», – наголосив клавішник.

Гурту виповниться 40 років у 2028 році.

Легендарний культовий український рок-гурт «Брати Гадюкіни» був створений влітку 1988 року у Львові саксофоністом Олександром «Шулею» Ємцем та молодим музикантом Сергієм Кузьмінським. За час свого існування гурт «Брати Гадюкіни» випустив п’ять студійних альбомів, чотири концертних альбоми та дві збірки хітів, а ще декілька разів розпадався і збирався знову. 3 серпня 2009 року Сергій Кузьминський помер від раку горла. А 2013 року музиканти «Братів Гадюкіних» вирішили відновити гурт і рухатись далі.

До слова, культовий гурт «Брати Гадюкіни» разом із новим солістом Костянтином Дунцем 24 листопада вирушає в тур Україною. Артисти виконуватимуть відомі хіти, пісні з попередніх альбомів та композиції з нової платівки, над якою зараз працюють. Музиканти обіцяють, що у виступах буде місце і для традиційного гумору, і для лірики, яка не зовсім звична для їхньої творчості.

Як повідомлялося, цього літа президент Володимир Зеленський присвоїв гурту «Брати Гадюкіни» звання «Національна легенда України». За 38 років існування колектив створив пісні, які стали класикою українського року. Однак самі музиканти до такого визнання ставляться без пафосу, а називатися легендами їм навіть трохи незручно.