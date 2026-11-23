Сьогодні, 23 листопада, український поет-пісняр Степан Галябарда відзначає 75-річний ювілей. Його ім'я нерозривно пов'язане з українською естрадою, а написані ним пісні вже кілька десятиліть звучать у виконанні відомих артистів. Найвідомішим твором поета стала «Яворина» («У райськім саду»), напасана в пам'ять Назарія Яремчука, розповідає «Главком».

Степан Галябарда – заслужений діяч мистецтв України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, автор понад 200 пісень, поетичних збірок і музичних проєктів. Його творчість охоплює патріотичну лірику, пісні про кохання, людську долю, пам'ять і любов до України.

Як відомо, митець відзначає день народження 23 листопада. Водночас в Енциклопедії сучасної України та інших біографічних довідниках офіційною датою його народження зазначено 2 грудня 1951 року.

Степан Галябарда поєднував поетичну творчість із багаторічною роботою на українському радіо фото: з відкритих джерел

Дитинство на Тернопільщині та шлях до журналістики

Степан Галябарда народився в селі Суходіл на Тернопільщині. З дитинства цікавився українським словом, літературою та піснею. Згодом вступив до Чернівецького державного університету, де навчався на філологічному факультеті.

У 1973 році він закінчив університет і розпочав професійну діяльність. Працював у пресі, зокрема в редакції Чортківської районної газети, а згодом перейшов на роботу в систему українського телебачення та радіомовлення.

У 1986–1992 роках Галябарда очолював редакцію радіостанції «Молода гвардія». Пізніше працював у творчому об'єднанні «Промінь», яке відігравало важливу роль у популяризації української музики.

Робота на радіо дала йому можливість співпрацювати з багатьма українськими композиторами та виконавцями. Саме в цей період його поетичні тексти почали перетворюватися на пісні, які здобували популярність серед слухачів.

Степан Галябарда та його багаторічна співпраця з представниками української естради фото: з відкритих джерел

«Яворина»: як народилася одна з найвідоміших українських пісень

Особливе місце у творчості Степана Галябарди посідає пісня «У райськім саду», більш відома як «Яворина». Її історія пов'язана з трагічною подією – смертю українського співака Назарія Яремчука влітку 1995 року.

Галябарда був особисто знайомий із Яремчуком ще з часів навчання в Чернівецькому університеті. Вони навчалися на різних факультетах, але згодом їх поєднала творча співпраця. Зокрема, поет написав для співака «Стрілецький романс».

Після смерті Яремчука Галябарда не зміг особисто приїхати на похорон через травму ноги. Він дивився церемонію прощання по телевізору, і саме тоді народилися рядки майбутньої «Яворини».

В одному з інтерв'ю поет згадував, що написав вірш приблизно за пів години. Спочатку він пропонував текст різним композиторам, однак знайти відповідне музичне рішення вдалося не відразу.

Згодом вірш потрапив до Степана Гіги. Композитор створив музику, яка перетворила поезію на один із найвідоміших українських пісенних реквіємів.

Пісня здобула широку популярність у виконанні Гіги. З часом вона стала символом пам'яті про тих, кого вже немає поруч, а її виконання нерідко супроводжує прощання з відомими українцями.

Степан Гіга – «Яворина». Музика Степана Гіги, слова Степана Галябарди

Понад 200 пісень і співпраця із зірками естради

За роки творчої діяльності Степан Галябарда написав тексти понад двох сотень пісень. Його твори виконували Василь Зінкевич, Ліліся Сандулеса, Іво Бобул, Алла Кудлай, Віктор Павлік та інші українські артисти.

Іво Бобул — «На Україну повернусь». Слова Степана Галябарди, музика Остапа Гавриша

Серед відомих творів поета – «Не поверну човен», «На Україну повернусь», «Я люблю тільки Вас», «Стрілецький романс» та «Яворина».

Важливе місце в його творчості посідають патріотичні мотиви. Україна, рідна земля, пам'ять про минуле та відповідальність перед наступними поколіннями стали наскрізними темами багатьох поезій.

Окрім пісень, Галябарда видав кілька поетичних збірок. Серед них – «Не поверну човен» (1991), «Несу свій хрест» (1991), «На Україну повернусь» (1994), «Я чекаю тебе» (1996), «Догорає калина» (1997) та «Пісні райського саду» (2001).

Він також долучався до організації українських пісенних фестивалів і конкурсів, зокрема фестивалю українського романсу «Романси Славутича» та фестивалю української військової пісні «Крила України».

У 2001 році в Івано-Франківському музично-драматичному театрі поставили музичну виставу «Я – Роксолана», до створення якої долучився поет.

Державні нагороди та визнання

У 1996 році Степан Галябарда отримав звання заслуженого діяча мистецтв України. У 2001 році його нагородили орденом «За заслуги» III ступеня.

Творчі вечори поета відбувалися в різних містах України. Зокрема, у Тернопільському палаці культури «Березіль» проводили його авторські вечори та бенефіси.

Попри десятиліття творчої діяльності, Галябарда продовжував писати нові поезії та співпрацювати з українськими митцями.

Пам'ять про Степана Гігу

Особливою сторінкою життя Галябарди стала багаторічна творча співпраця зі Степаном Гігою. Саме їхній спільний твір «Яворина» став одним із найвідоміших українських естрадних хітів.

Після смерті Степана Гіги у грудні 2025 року Галябарда присвятив йому новий поетичний реквієм. Таким чином, історія пісні, яка колись народилася як прощання з Назарієм Яремчуком, отримала нове символічне продовження.

У своїх інтерв'ю Галябарда неодноразово наголошував, що для нього важливо створювати твори, які залишаються близькими людям незалежно від часу.

«Яворина» залишається популярною серед нових поколінь

Популярність «Яворини» не обмежилася поколінням слухачів 1990-х років. Пісня продовжує звучати на концертах, у соціальних мережах та на музичних платформах.

Вона стала одним із прикладів української пісенної класики, яка зберігає актуальність завдяки поєднанню щирого поетичного тексту та впізнаваної мелодії.

Ювілей Степана Галябарди – нагода згадати не лише найвідомішу його пісню, а й великий творчий доробок митця, який протягом десятиліть працював задля розвитку української культури.

Нагадаємо, раніше «Главком» включив «Яворину» до переліку 100 золотих хітів незалежної України.