Олег Винник розповів про витрати на життя в Берліні та свої заробітки

Співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни виїхав до Німеччини й нині мешкає у Берліні (де має статус резидента ще з 2000 року), розповів, скільки коштів потрібно для комфортного життя в цій країні. Про це він розповів в інтерв'ю блогеру Валерію Романку, опублікованому в Instagram, повідомляє «Главком».

Олег Винник пояснив, що сума залежить від способу життя. Якщо людина планує жити в центрі Берліна, регулярно подорожувати та їздити у відпустки, їй знадобиться більший бюджет.

«Думаю, якщо жити в центрі Берліна й кудись літати у відпустку, як це робить значна частина німців, то потрібно щонайменше чотири тисячі. Для однієї людини $2500 – це нормально. Я орендую квартиру», – зазначив співак.

Також Винник розповів про власні заробітки в Німеччині. За його словами, він не отримує соціальної допомоги, а заробляє завдяки музичній діяльності. Основним джерелом доходу артист назвав власний бренд.

Водночас співак зауважив, що його заробітки нерегулярні: він може кілька місяців не виступати, а потім отримати дохід під час гастрольного туру. Зокрема, у грудні Винник планує концерти в Європі.

Артист також заявив, що не може назвати конкретну суму щомісячного заробітку, оскільки його доходи залежать від концертного графіка.

«Заробляю, мабуть, тим, що я є. Я просто є. Ні, (на соцвиплати) не живу. Єдине, що мені дав Бог, це голос. Заробляю голосом у Німеччині. Це можна назвати бізнесом. Голос перейшов у бізнес», – посміявся співак.

Втім, цей заробіток у Винника нестабільний. Деякий час він може не мати концертів, а потім несподівано вирушити у тур.

«Можеш пів року сидіти й нічого не робити, нічого не заробляти – а тут ти місяць поїздиш у турі. Все це розподіляєш. А якщо говорити про річний дохід, то всьому, що там пише преса про артистів, я не вірю. Не знаю жодного артиста, про чиї доходи написали правду», – заявив артист.

Раніше «Главком» писав, що Олег Винник пояснив, за яких умов готовий повернутися до України. Співак, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Німеччини, заявив, що наразі не планує приїздити на Батьківщину через ризик не мати змоги виїхати назад. Він наголосив, що передусім хоче дочекатися завершення війни та встановлення миру в Україні. Також артист розповів про свій статус у Німеччині, де, за його словами, має постійне місце проживання з 2005 року