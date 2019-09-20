18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум



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Кайя Гербер

В рамках Недели моды в Милане прошел показ бренда Moschino

18-летняя Кайя Гербер предстала перед публикой в ярких пикантных образах девушки-гитары. Эффектный костюм в виде музыкального инструмента на обнаженном теле Кайи смотрелся особенно пикантно, акцентируя внимание на зоне декольте, красивой линии плеч и шеи и длинных стройных ногах. Подол платья был сделан в виде подставки под гитару, декорированной газетным принтом в ретро-стиле.

Еще один, не менее эффектный, образ, похожий на крылья бабочки в исполнении художников-авангардистов, продемонстрировал все достоинства фигуры Гербер.

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