  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум

    • Розсилка
    Кайя Гербер - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    Кайя Гербер

    В рамках Недели моды в Милане прошел показ бренда Moschino

    18-летняя Кайя Гербер предстала перед публикой в ярких пикантных образах девушки-гитары. Эффектный костюм в виде музыкального инструмента на обнаженном теле Кайи смотрелся особенно пикантно, акцентируя внимание на зоне декольте, красивой линии плеч и шеи и длинных стройных ногах. Подол платья был сделан в виде подставки под гитару, декорированной газетным принтом в ретро-стиле.

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд в платье-гитаре на голое тело вышла на подиум

    Еще один, не менее эффектный, образ, похожий на крылья бабочки в исполнении художников-авангардистов, продемонстрировал все достоинства фигуры Гербер.

     Читайте также: Брижит Макрон решила вернуться к преподавательской деятельности
    знаменитости дети звезд подиум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ