Оголошено довгий список учасників Національного відбору на Євробачення-2027: до нього ввійшли 18 українських артистів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».

Довгий список учасників:

Anka Epolets Folkulaka Ganna Hits’ Factory Melos Mia Ramari Povin’ Skylerr Spokusy Stasya Vlad Darwin Yagody Yakaya Yarima Кажанна Солідні люди Уляна Шуба

Найближчим часом пройде прослуховування відібраних учасників, на якому оберуть фіналістів Нацвідбору-2027. Серед учасників, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування – воно визначить ще одного учасника фіналу.

У фіналі Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2027 року, візьмуть участь мінімум семеро виконавців. Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Зауважимо, 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії. Місцем проведення конкурсу стане прибережне болгарське місто Бурґас і майданчик «Арена Бурґас». Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал – 15 травня на новому спортивно-розважальному майданчику «Арена Бурґас».

Нагадаємо, що організатори отримали 217 заявок від 201 артиста на участь у Національному відборі на Євробачення-2027. Попри здавалося б значну кількість заявок ця кількість є однією з найменших за останні шість років. До прикладу, минулого року мовник отримав 451 пісню, а 2022 – 284.

До слова, букмекери оприлюднили перші прогнози щодо переможця Євробачення-2027, яке пройде у Бургасі у травні 2027 року.

Як повідомлялося, співак з українським корінням може представити Канаду на Євробаченні-2027.