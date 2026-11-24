Нацвідбір на Євробачення-2027: оголошено повний список учасників
У фіналі Нацвідбору візьмуть участь мінімум семеро виконавців
Оголошено довгий список учасників Національного відбору на Євробачення-2027: до нього ввійшли 18 українських артистів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».
Довгий список учасників:
- Anka
- Epolets
- Folkulaka
- Ganna
- Hits’ Factory
- Melos
- Mia Ramari
- Povin’
- Skylerr
- Spokusy
- Stasya
- Vlad Darwin
- Yagody
- Yakaya
- Yarima
- Кажанна
- Солідні люди
- Уляна Шуба
Найближчим часом пройде прослуховування відібраних учасників, на якому оберуть фіналістів Нацвідбору-2027. Серед учасників, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування – воно визначить ще одного учасника фіналу.
У фіналі Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2027 року, візьмуть участь мінімум семеро виконавців. Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.
Зауважимо, 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії. Місцем проведення конкурсу стане прибережне болгарське місто Бурґас і майданчик «Арена Бурґас». Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал – 15 травня на новому спортивно-розважальному майданчику «Арена Бурґас».
Нагадаємо, що організатори отримали 217 заявок від 201 артиста на участь у Національному відборі на Євробачення-2027. Попри здавалося б значну кількість заявок ця кількість є однією з найменших за останні шість років. До прикладу, минулого року мовник отримав 451 пісню, а 2022 – 284.
До слова, букмекери оприлюднили перші прогнози щодо переможця Євробачення-2027, яке пройде у Бургасі у травні 2027 року.
Як повідомлялося, співак з українським корінням може представити Канаду на Євробаченні-2027.
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