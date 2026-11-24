Фредді Мерк'юрі пішов з життя 24 листопада 1991 року у віці 45 років

Сьогодні, 24 листопада, роковини смерті легендарного британського співака, фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі. З дня смерті одного з найвидатніших рок-вокалістів минуло 35 років. Артист запам'ятався світові своїм голосом, яскравим образом, шаленою енергією та унікальними костюмами. Він створив безсмертні хіти гурту Queen, як I Want To Break Free та Somebody to Love та We Are the Champions. «Главком» розповів про видатний шлях зірки та його творчу спадщину.

Дитинство Мерк'юрі та перші кроки в музиці

Фредді Мерк'юрі на концері в Батон-Ружі, штат Луїзіана, (США) у серпні 1980 року фото: David Humphreys

Фаррух Булсара, якого згодом увесь світ знатиме як Фредді Мерк'юрі, народився у Занзібарі 5 вересня 1946 року та з дитинства захоплювався музикою. У сім років він почав навчатися гри на фортепіано, а вже у 12 років створив свій перший шкільний гурт The Hectics, який грав кавер-версії пісень популярних рок-виконавців.

Фредді Мерк'юрі в Батон-Ружі (США) у серпні 1980 року фото: Michael Mulhausen

Майбутній співак навчався в Індії, у школі-інтернаті для хлопчиків Святого Петра. Саме там однокласники почали називати його Фредді, оскільки їм було складно вимовляти ім'я Фаррух. У лютому 1963 року повернувся до Занзібару, а згодом через політичні заворушення разом з родиною переїхав до Англії.

В Англії вступив до Айлвортського політехнічного коледжу в Західному Лондоні, де вивчав мистецтво. Пізніше продовжив навчання в Ілінгському мистецькому коледжі та здобув диплом із художньої графіки й дизайну. Отримавши освіту, він почав шукати себе в музиці та виступати з різними колективами. У 1969 році приєднався до гурту Ibex, який згодом змінив назву на Wreckage. Після цього став учасником гурту Sour Milk Sea. Однак гурти розпалися.

Фредді Мерк'юрі – фронтмен гурту Queen

фото: Ron Draper

Історія гурту Queen почалася у 1970 році, коли Фредді Мерк'юрі познайомився з гітаристом Браяном Меєм і барабанщиком Роджером Тейлором. На той час музиканти вже грали разом у гурті Smile. Мерк'юрі приєднався до них і запропонував змінити назву колективу на Queen. У 1971 році до складу гурту увійшов басист Джон Дікон.

Гурт Queen - The Show Must Go On

З часом колектив створив пісні, які стали всесвітньо відомими. Серед них такі треки, як Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, Don't Stop Me Now та Radio Ga Ga. Крім хітів, Queen здобув славу після свого благодійного концерту Live Aid, який відбувся 13 липня 1985 року на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. За 20 хвилин гурт виконав кілька своїх найвідоміших пісень, а виступ Фредді Мерк'юрі та його колег став одним із найяскравіших моментів шоу. Цей концерт увійшов в історію.

Концерт гурту Queen Live Aid 13 липня 1985 року на стадіоні «Вемблі» в Лондоні

Пізніше Queen випустили ще низку пісень, які теж стали хітами. Йдеться про I Want to Break Free, Somebody to Love, Under Pressure та The Show Must Go On.

Гурт Queen - I Want To Break Free

Сольна кар'єра та феномен Фредді Мерк'юрі

Фредді Мерк'юрі під час концерту Queen у 1980 році фото: Charlie Bell Sr

Для Queen Мерк'юрі написав десятки композицій, він є автором понад 50 пісень гурту. Водночас співак мав й сольну кар'єру. Перші записи він зробив під псевдонімом Ларрі Люрекс. Тоді вийшли його пісні I Can Hear Music і Goin' Back. У 1985 році випустив перший сольний альбом Mr. Bad Guy, до нього увійшли пісні I Was Born to Love You, Made in Heaven і Living on My Own. Остання після смерті музиканта отримала нове життя завдяки реміксу 1993 року. Ще одним успішним сольним релізом стала його версія The Great Pretender гурту The Platters.

Концертна корона Фредді Мерк'юрі фото: Sotheby's

Другий альбом Barcelona 1988 року Мерк'юрі записав разом з іспанською оперною співачкою Монсеррат Кабальє. Цей альбом поєднує поп музику та оперний вокал. Також Фредді Мерк'юрі мав співпрацю з Майклом Джексоном, разом вони створили пісню There Must Be More to Life Than This.

Майкл Джексон та Майкл Джексон - There Must Be More to Life Than This

Феномен Фредді Мерк'юрі полягав не лише в його голосі, харизмі та яскравому образі. Він працював у різних жанрах: від рокабілі, року й геві-металу до диско та навіть духовної музики. Мерк'юрі створював музично складні композиції та експериментував.

Окремою особливістю співака був його голос. У повсякденному житті Мерк'юрі розмовляв баритоном, проте на сцені переважно співав тенором. Його вокальний діапазон охоплював майже чотири октави від низьких басових нот до високих.

Фредді Мерк'юрі на концерті у Техасі фото: Curtis Smith

Його манера та вміння запалювати сцену також є його феноменом. Мерк'юрі взаємодіяв із публікою, рухтанцював, а його сценічні костюми увійшли в історію. Він виступав у блискучих комбінезонах, обтислих трико, шкіряних куртках і яскравих накидках. Також ще однією особливістю Мерк'юрі був його трюк зі стійкою мікрофона. Усе це, та десятки пісень, сотні концертів і головне талант зробили хлопчика із Занзібару одним із найвпізнаваніших постатей рок-музики у світі.

Хвороба та смерть Фредді Мерк'юрі

Фредді Мерк'юрі виступає в Myriad Convention Center в Оклахома-Сіті (США) фото: Scott Booker

Фредді Мерк'юрі помер 24 листопада 1991 року у віці 45 років у своєму будинку в Лондоні. Причиною смерті стала бронхопневмонія, яка розвинулася внаслідок СНІДу.

Останні роки життя співак боровся з ВІЛ-інфекцією, однак довго не розголошував свій діагноз. Попри це, він продовжував працювати. Лише 23 листопада 1991 року, за день до смерті, Мерк'юрі публічно підтвердив, що має ВІЛ і хворіє на СНІД.

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